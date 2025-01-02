Горбунов Виталий
мужской, родился 1930
умер 2004, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Горбунова (Лопатникова) Нина1928 г.р.
Дети
Швецова (Горбунова) Ольга1951 г.р.
Горбунов Сергей24.02.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Швецова (Горбунова) Ольга
Мать ребёнка: Горбунова (Лопатникова) Нина
Рождение ребёнка
24.02.1957
Сын: Горбунов Сергей
Мать ребёнка: Горбунова (Лопатникова) Нина
Смерть
2004
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область