Горбунов Виталий 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунов Виталий

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1930

умер 2004, Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Горбунова (Лопатникова) Нина1928 г.р.
Дети
Швецова (Горбунова) Ольга1951 г.р.
Горбунов Сергей24.02.1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Лопатникова) Нина

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Швецова (Горбунова) Ольга

Мать ребёнка: Горбунова (Лопатникова) Нина

Рождение ребёнка
24.02.1957

Сын: Горбунов Сергей

Мать ребёнка: Горбунова (Лопатникова) Нина

Смерть
2004
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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