Александрова (Полькина) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1912
Дочь: Романова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Петрович
Смерть
Около 1919