Александрова (Полькина) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Полькина) Матрёна Васильевна

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1912

Дочь: Романова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Петрович

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Петрович

Смерть
Около 1919
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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