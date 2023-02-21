Александров Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1912
Дочь: Романова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Александрова Матрёна Васильевна
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Матрёна Васильевна
Смерть
1919