Александров Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1912

Дочь: Романова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Александрова Матрёна Васильевна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Матрёна Васильевна

Смерть
1919
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