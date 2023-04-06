Халевин Ксенофонт Нефёдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Ксенофонт Нефёдов

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Место рождения

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Халевин Нефёд Наумов

Мать: не указана

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евфимия Ксенофонтова

Мать ребёнка: Халевина Устинья Родионова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Халевин Евтей Ксенофонтов

Мать ребёнка: Халевина Устинья Родионова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения Ксенофонтова

Мать ребёнка: Халевина Устинья Родионова

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Халевин Софрон Ксенофонтов

Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Катерина Ксенофонтова

Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Халевин Артамон Ксенофонтов

Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Халевин Марко Ксенофонтов

Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Степанида Софоньева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халевина Устинья Родионова

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1809
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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