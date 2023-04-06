Халевин Ксенофонт Нефёдов
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Халевин Нефёд Наумов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евфимия Ксенофонтова
Мать ребёнка: Халевина Устинья Родионова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Халевин Евтей Ксенофонтов
Мать ребёнка: Халевина Устинья Родионова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения Ксенофонтова
Мать ребёнка: Халевина Устинья Родионова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Халевин Софрон Ксенофонтов
Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Катерина Ксенофонтова
Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Халевин Артамон Ксенофонтов
Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Халевин Марко Ксенофонтов
Мать ребёнка: Халевина Степанида Софоньева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1809