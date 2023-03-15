Халевина Степанида Софоньева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Халевин Софрон Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Катерина Ксенофонтова
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Халевин Артамон Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Халевин Марко Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно