Халевина Устинья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евфимия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Халевин Евтей Ксенофонтов
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения Ксенофонтова
Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795