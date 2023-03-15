Халевина Устинья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина Устинья Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евфимия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Халевин Евтей Ксенофонтов

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения Ксенофонтова

Отец ребёнка: Халевин Ксенофонт Нефёдов

Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Ксенофонт Нефёдов

Место жительства
Неизвестно
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1795
Большое Рогово, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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