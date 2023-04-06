Гусева (Юрина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Юрина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.12.1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1833

Отец: Юринъ Федоръ

Мать: Юрина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.08.1856

Муж: Гусевъ Степанъ Васильевъ

Рождение ребёнка
16.08.1857

Сын: Гусевъ Андрей

Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1862

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1865

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1868

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
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