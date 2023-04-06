Гусева (Юрина) Анна
Место рождения
Дата рождения?.12.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1833
Отец: Юринъ Федоръ
Мать: Юрина Устинья
Бракосочетание
19.08.1856
Рождение ребёнка
16.08.1857
Сын: Гусевъ Андрей
Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ
Рождение ребёнка
27.05.1862
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ
Рождение ребёнка
28.01.1865
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ
Рождение ребёнка
20.05.1868
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Гусевъ Степанъ Васильевъ
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область