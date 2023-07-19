Безсолицына Васса Харитонова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Безсолицына Васса Харитонова

Автор
НН
Новокшонова Н.

женский, родилась 1807

умерла Неизвестно

Супруги
Безсолицын Василей Степанович1809 ст. г.р.
Дети
Безсолицына Надежда Васильевна1839 г.р.
Безсолицына Аксинья Васильевна1850 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсолицын Василей Степанович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Безсолицына Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Безсолицын Василей Степанович

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Безсолицына Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Безсолицын Василей Степанович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Безсолицына Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Безсолицын Василей Степанович

Смерть
Неизвестно

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