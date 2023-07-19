Безсолицына Васса Харитонова
женский, родилась 1807
умерла Неизвестно
Супруги
Безсолицын Василей Степанович1809 ст. г.р.
Дети
Безсолицына Надежда Васильевна1839 г.р.
Безсолицына Аксинья Васильевна1850 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Безсолицына Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Безсолицын Василей Степанович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Безсолицына Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Безсолицын Василей Степанович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Безсолицына Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Безсолицын Василей Степанович
Смерть
Неизвестно