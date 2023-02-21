Волчкова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти08.10.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Волчков Дионисий Васильев
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Волчков Дионисий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1905
Причина смерти: Естественная смерть/старость