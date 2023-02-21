Волчкова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолчкова Агрипина

Волчкова Агрипина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

08.10.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Волчков Павел Дионисиев

Отец ребёнка: Волчков Дионисий Васильев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Волчков Аким Дионисиев

Отец ребёнка: Волчков Дионисий Васильев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Дионисий Васильев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.10.1905
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close