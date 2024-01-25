Крюков Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ганюшкина Анисья Трофимовна

Мать ребёнка: Крюкова Аграфена

Титово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Федор Трофимович

Мать ребёнка: Крюкова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Крюкова Аграфена

Смерть
1920
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