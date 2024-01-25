Крюков Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ганюшкина Анисья Трофимовна
Мать ребёнка: Крюкова Аграфена
Титово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюкова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Крюкова Аграфена
Смерть
1920