Lagun Martin
Место рожденияScotland
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Scotland
Рождение ребёнка
1733
Сын: Lagun (Lagona) Martin Martinovich
Мать ребёнка: не указана
ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Смерть
Неизвестно