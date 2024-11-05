Lagun Martin 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lagun Martin

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Место рождения

Scotland

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Scotland
Рождение ребёнка
1733

Сын: Lagun (Lagona) Martin Martinovich

Мать ребёнка: не указана

ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Смерть
Неизвестно

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