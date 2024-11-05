Lagun (Lagona) Martin Martinovich
Место рожденияВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1733
Отец: Lagun Martin
Мать: не указана
ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Лагун (Lagona) Степан Мартинович
Мать ребёнка: не указана
ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Смерть
Неизвестно