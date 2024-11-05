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Lagun (Lagona) Martin Martinovich

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Место рождения

ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Lagun Martin

Мать: не указана

ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лагун Игнатий Мартинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Лагун (Lagona) Степан Мартинович

Мать ребёнка: не указана

ВКЛ в составе Речи Посполитой Польского королевства, Менской волости, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека)
Смерть
Неизвестно

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