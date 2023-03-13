Чернецова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Филимонова Матрена
Отец ребёнка: Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1773
Сын: Чернецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Соплина Марфа
Отец ребёнка: Иванъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Слепова Марья
Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чернецовъ Федоръ
Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернецовъ Лаврентий