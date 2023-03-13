Чернецова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецова Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Филимонова Матрена

Отец ребёнка: Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1773

Сын: Чернецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Соплина Марфа

Отец ребёнка: Иванъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Слепова Марья

Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чернецовъ Федоръ

Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чернецовъ Лаврентий

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецовъ Лаврентий

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