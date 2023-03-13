Чернецовъ Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Чернецовъ Петръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Чернецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Слепова Марья
Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чернецовъ Федоръ
Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова
Дурасовка
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернецова Дарья Иванова