Чернецовъ Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернецовъ Лаврентий

Чернецовъ Лаврентий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Чернецовъ Петръ

Мать: Чернецова Прасковья Дмитрева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Чернецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Слепова Марья

Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чернецовъ Федоръ

Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова

Дурасовка
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Чернецова Дарья Иванова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернецова Дарья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close