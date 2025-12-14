Нащокина Татьяна Александровна
женский, родилась 07.03.1791, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецНащокин Александр Петрович1758 г.р.
МатьНащокина (Хвостова) Елизавета Семёновна1771 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.03.1791
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №77, ц. Спасо-Божедомская Татьяна р 7.3.1791, кр 13.3.1791 род - двора его императорского величества камер-юнкер Александр Петрович Нащокин воспр - надворный советник [Петр Федорович Нащокин] и [Княгиня Феодосия Петровна Волконская]