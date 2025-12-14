Нащокина Татьяна Александровна 07.03.1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Нащокина Татьяна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.03.1791, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Нащокин Александр Петрович1758 г.р.
Мать
Нащокина (Хвостова) Елизавета Семёновна1771 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1791

Отец: Нащокин Александр Петрович

Мать: Нащокина (Хвостова) Елизавета Семёновна

Москва, город федерального значения Москва

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №77, ц. Спасо-Божедомская Татьяна р 7.3.1791, кр 13.3.1791 род - двора его императорского величества камер-юнкер Александр Петрович Нащокин воспр - надворный советник [Петр Федорович Нащокин] и [Княгиня Феодосия Петровна Волконская]

Смерть
Неизвестно

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