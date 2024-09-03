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Бабкин Василий Иванович

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869 ст.

Отец: Бабкин Иван Панфёрович

Мать: Бурцева (Дунаева) Евдокия Никитична

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
01.01.1869 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.02.1888 ст.

Жена: Бабкина Анна Федотовна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.

Сын: Бабкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Бабкина Анна Федотовна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Сын: Бабкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бабкина Анна Федотовна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.10.1905 ст.

Дочь: Бабкина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Бабкина Анна Федотовна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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