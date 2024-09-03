Бабкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869 ст.
Крещение
01.01.1869 ст.
Бракосочетание
24.02.1888 ст.
Жена: Бабкина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Мать ребёнка: Бабкина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
30.10.1905 ст.
Дочь: Бабкина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Бабкина Анна Федотовна
Смерть
Неизвестно