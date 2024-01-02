Фон Вебски (Фон Мольтке-Хитфельдт) Ольга ?.08.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Вебски (Фон Мольтке-Хитфельдт) Ольга

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.08.1870, Седра Рерум, Мальмеус, Королевство Швеция

умерла 1955

Отец
Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир?.09.1934 г.р.
Мать
Фон Мольтке-Хитфельдт (Хьельм) Каролина Октавия?.04.1834 г.р.
Супруги
Фон Вебски Эгмонт Полидор25.03.1864 г.р.
Дети
Фон Вебски Эгмонт1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1870

Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир

Мать: Фон Мольтке-Хитфельдт (Хьельм) Каролина Октавия

Седра Рерум, Мальмеус, Королевство Швеция

Бракосочетание
01.08.1891

Муж: Фон Вебски Эгмонт Полидор

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фон Вебски Эгмонт

Отец ребёнка: Фон Вебски Эгмонт Полидор

Смерть
1955

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