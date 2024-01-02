Фон Вебски (Фон Мольтке-Хитфельдт) Ольга
женский, родилась ?.08.1870, Седра Рерум, Мальмеус, Королевство Швеция
умерла 1955
ОтецФон Мольтке-Хитфельдт Владимир?.09.1934 г.р.
МатьФон Мольтке-Хитфельдт (Хьельм) Каролина Октавия?.04.1834 г.р.
Супруги
Фон Вебски Эгмонт Полидор25.03.1864 г.р.
Дети
Фон Вебски Эгмонт1894 г.р.
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Рождение
?.08.1870
Седра Рерум, Мальмеус, Королевство Швеция
Бракосочетание
01.08.1891
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фон Вебски Эгмонт
Отец ребёнка: Фон Вебски Эгмонт Полидор
Смерть
1955