Фон Мольтке-Хитфельдт (Хьельм) Каролина Октавия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Мольтке-Хитфельдт (Хьельм) Каролина Октавия

Место рождения

Карлскруна

Дата рождения

?.04.1834

Дата смерти

09.07.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1856

Муж: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир

Рождение ребёнка
20.05.1859

Дочь: Фон Мольтке Элиза

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир

посёлок Хёрби, Мальмёхус, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Берта

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир

Рождение ребёнка
?.08.1870

Дочь: Фон Вебски Ольга

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир

Седра Рерум, Мальмеус, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
24.11.1872

Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Хендрик Владимир

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир

замок Квесарум, Седра-Рерум, Херби, графство Сконе, Королевство Швеция
Смерть
09.07.1918
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