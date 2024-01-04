Фон Мольтке-Хитфельдт (Хьельм) Каролина Октавия
Место рождения
Дата рождения?.04.1834
Дата смерти09.07.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1856
Рождение ребёнка
20.05.1859
Дочь: Фон Мольтке Элиза
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир
посёлок Хёрби, Мальмёхус, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Берта
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир
Рождение ребёнка
?.08.1870
Дочь: Фон Вебски Ольга
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир
Седра Рерум, Мальмеус, Королевство Швеция
Рождение ребёнка
24.11.1872
Сын: Фон Мольтке-Хитфельдт Адам Хендрик Владимир
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Владимир
замок Квесарум, Седра-Рерум, Херби, графство Сконе, Королевство Швеция
Смерть
09.07.1918