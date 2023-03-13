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Конышева Хавронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

17.10.1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Конышевъ Осипъ

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шорохова Елена

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Малкина Катерина

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фомина Матрена

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Конышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Конышевъ Герасимъ

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Конышевъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конышевъ Иванъ

Смерть
17.10.1820
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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