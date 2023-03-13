Конышева Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти17.10.1820
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Конышевъ Осипъ
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шорохова Елена
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Малкина Катерина
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фомина Матрена
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Конышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Конышевъ Герасимъ
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1801
Сын: Конышевъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Конышевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конышевъ Иванъ
Смерть
17.10.1820