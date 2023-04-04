Гроссбард (Гроссман) Роза (Райхе)
женский, родилась Неизвестно
Дети
Александр (Гроссман) Роза18.12.1834 г.р.
Гроссбард БарухПосле 1840 г.р.Показать еще 6
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1834
Дочь: Александр (Гроссман) Роза
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Гроссбард Барух
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Lithuania
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пушински (Зискинд) Мари (Мириам)
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Зильперт (Гроссман) Гиттель
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Гроссбард Йуда Лейб
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зуссман (Гроссман) Мари
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
15.09.1889
Дочь: Карл (Гроссман) Розе
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд