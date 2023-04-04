Гроссбард (Гроссман) Роза (Райхе) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гроссбард (Гроссман) Роза (Райхе)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1834

Дочь: Александр Роза

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Гроссбард Барух

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Lithuania
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пушински Мари (Мириам)

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Рождение ребёнка
1861

Сын: Гроссман Гутель (Гудман)

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Зильперт Гиттель

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Гроссбард Йуда Лейб

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Рождение ребёнка
15.09.1889

Дочь: Карл Розе

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зуссман Мари

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis
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