Гроссбард (Гроссман) Роза (Райхе)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1834
Дочь: Александр Роза
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
После 1840
Сын: Гроссбард Барух
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Lithuania
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пушински Мари (Мириам)
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Зильперт Гиттель
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Гроссбард Йуда Лейб
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
15.09.1889
Дочь: Карл Розе
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зуссман Мари
Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд