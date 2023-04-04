Гроссбард (Гроссман) Роза (Райхе) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гроссбард (Гроссман) Роза (Райхе)

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Александр (Гроссман) Роза18.12.1834 г.р.
Гроссбард БарухПосле 1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1834

Дочь: Александр (Гроссман) Роза

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Рождение ребёнка
После 1840

Сын: Гроссбард Барух

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Lithuania

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пушински (Зискинд) Мари (Мириам)

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Рождение ребёнка
1861

Сын: Гроссман Гутель (Гудман)

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Зильперт (Гроссман) Гиттель

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Гроссбард Йуда Лейб

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Зуссман (Гроссман) Мари

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

Рождение ребёнка
15.09.1889

Дочь: Карл (Гроссман) Розе

Отец ребёнка: Гроссбард Дов Зискинд

Шилува, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno apskritis

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