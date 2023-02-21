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- 2-я -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1771 и 1778

Муж: Клестов Филипп Макарович

Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Клестов Роман Филиппович

Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Клестов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Клестов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Сын: Клестов Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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