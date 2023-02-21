- 2-я -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1771 и 1778
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Сын: Клестов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Сын: Клестов Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Клестов Филипп Макарович
Смерть
Неизвестно