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Клестов Григорий Филиппович

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1791 ст.

Дата смерти

29.09.1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.

Отец: Клестов Филипп Макарович

Мать: - 2-я -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Клестов Феофан Григорьевич

Мать ребёнка: - Дарья -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Клестов Федул Григорьевич

Мать ребёнка: - Дарья -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Клестова Улита Григорьевна

Мать ребёнка: - Дарья -

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.09.1832 ст.
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