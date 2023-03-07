Клестов Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791 ст.
Дата смерти29.09.1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.
Отец: Клестов Филипп Макарович
Мать: - 2-я -
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Клестов Феофан Григорьевич
Мать ребёнка: - Дарья -
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Клестов Федул Григорьевич
Мать ребёнка: - Дарья -
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Клестова Улита Григорьевна
Мать ребёнка: - Дарья -
Смерть
29.09.1832 ст.