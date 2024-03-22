Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Петрович

Григорий Петрович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1776 и 1777

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1727 и 1729 г.р.

Мать

Между 1737 и 1738 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1777

Отец: Петр Федорович

Мать: Вера Васильевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Анастасия Степановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Степановна

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close