Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1776 и 1777
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1777
Отец: Петр Федорович
Мать: Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Степановна
Смерть
После 1825