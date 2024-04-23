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Южаков Евграф Степанович

Место рождения

д.Большая Южаково

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Южаков Степан Михайлович

Мать: Южакова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Южаков Фёдор Евграфович

Мать ребёнка: Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Южакова) Агафья Евграфовна

Мать ребёнка: Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Южаков Дмитрий Евграфович

Мать ребёнка: Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна

Смерть
После 1858

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