Южаков Евграф Степанович
Место рожденияд.Большая Южаково
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Южакова) Агафья Евграфовна
Мать ребёнка: Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Южаков Дмитрий Евграфович
Мать ребёнка: Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна
Смерть
После 1858