Южакова (Южакова) Марфа Фёдоровна
Место рожденияд.Большая Южаково
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Южаков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Южакова) Агафья Евграфовна
Отец ребёнка: Южаков Евграф Степанович
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Южаков Дмитрий Евграфович
Отец ребёнка: Южаков Евграф Степанович
Смерть
После 1858