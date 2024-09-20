Королевских (Чебоксарова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королевских (Чебоксарова) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Чебоксаров (Безсонов) Федор Яковлев

Мать: Чебоксарова (Бабина) Александра Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королевский Александр Кузьмич

Бракосочетание
17.01.1871

Муж: не указан

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Смерть
Неизвестно

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