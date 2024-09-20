Королевских (Чебоксарова) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1871
Муж: не указан
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Смерть
Неизвестно