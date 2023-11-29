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Иван Родионович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18об
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Родионова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Родионов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Родионов Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18об
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Родионова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19л
Рождение ребёнка
1834

Сын: Родионов Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18об
Рождение ребёнка
1843

Сын: Родионов Поликарп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,18об
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Родионова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,19л
Смерть
Неизвестно

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