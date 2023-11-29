Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
1858,18об
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Родионова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
1858,19л
Рождение ребёнка
1827
Сын: Родионов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
1858,18об
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
1858,18об
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Родионова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
1858,19л
Рождение ребёнка
1834
Сын: Родионов Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
1858,18об
Рождение ребёнка
1843
Сын: Родионов Поликарп Иванович
Мать ребёнка: не указана
1858,18об
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Родионова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
1858,19л
Смерть
Неизвестно