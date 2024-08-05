Зеленкова (Артюхина) Полина (Пелагея) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Артюхина) Полина (Пелагея) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898 или 1900

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 или 1900

Отец: Артюхин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Сергей??? Иванович

Отец ребёнка: Зеленков Иван Иванович

Смерть
1986

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