Зеленкова (Артюхина) Полина (Пелагея) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898 или 1900
Дата смерти1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898 или 1900
Отец: Артюхин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Сергей??? Иванович
Отец ребёнка: Зеленков Иван Иванович
Смерть
1986