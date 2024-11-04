Бакланова Екатерина Ивановна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланова Екатерина Ивановна

Место рождения

Венюково, Чехов, Московская область

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Венюково, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бакланов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бакланов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бакланов Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бакланов Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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