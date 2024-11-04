Бакланова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бакланов Кузьма Алексеевич