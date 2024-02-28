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Бакланов Фёдор Кузьмич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бакланов Кузьма Михайлович

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бакланова Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Бакланова Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бакланова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бакланов Осип Фёдорович

Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова Анна Кондратьевна

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