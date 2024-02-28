Бакланов Фёдор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бакланов Кузьма Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бакланова Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Бакланова Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бакланова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Бакланова Анна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно