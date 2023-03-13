Мокшанцева Домна Остафьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мокшанцевъ Карпъ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мокшанцевъ Василий
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ащеулова Марья
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Григорий
Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область