Мокшанцева Домна Остафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокшанцева Домна Остафьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Мокшанцевъ Карпъ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мокшанцевъ Василий

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ащеулова Марья

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Григорий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Григорий

Смерть
1788
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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