Фаддиев Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фаддиев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Фаддиев Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фаддиев Федосей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область