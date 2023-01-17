Фаддиев Федосей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддиев Федосей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Фаддиев Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Фаддиев Тимофей Федосеевич

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Фаддиев Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Фаддиева Парасковья Федосеевна

Мать ребёнка: Марья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
104,105
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