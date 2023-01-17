Фаддиев Федосей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Фаддиев Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Фаддиев Тимофей Федосеевич
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Фаддиев Михаил Федосеевич
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Фаддиева Парасковья Федосеевна
Мать ребёнка: Марья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
104,105