Авдотья Иванова 1640 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1640 ст.

умерла Неизвестно, Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Супруги
Григорий ВасильевС 1635 по 1640 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В ландратке 1709 (РГАДА Ф.350. Оп.1. Д.313. Л.1081об.) указана 35 лет, что нонсенс -- муж указан 75 лет.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильев

Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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