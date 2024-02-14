Авдотья Иванова
женский, родилась 1640 ст.
умерла Неизвестно, Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Супруги
Григорий ВасильевС 1635 по 1640 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильев
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Долгополье, Александровский муниципальный район, Владимирская область
В ландратке 1709 (РГАДА Ф.350. Оп.1. Д.313. Л.1081об.) указана 35 лет, что нонсенс -- муж указан 75 лет.