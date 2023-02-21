Ходырева Анисья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Ходырев Дементей Николаевич
Отец ребёнка: Ходырев Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ходырев Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно