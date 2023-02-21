Ходырева Анисья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Анисья Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Ходырев Дементей Николаевич

Отец ребёнка: Ходырев Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ходырев Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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