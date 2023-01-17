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Ходырев Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Ходырев Яков Степанович

Мать: Ходырева Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Ходырев Дементей Николаевич

Мать ребёнка: Ходырева Анисья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Анисья Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ходырева Анисья Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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