Ходырев Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Ходырев Дементей Николаевич
Мать ребёнка: Ходырева Анисья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ходырева Анисья Поликарповна
Смерть
Неизвестно