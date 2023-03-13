Бердникова (Таланова) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова (Таланова) Офимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Талановъ Григорий

Мать: Таланова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бердниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бердниковъ Петръ

Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бердниковъ Антонъ

Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бердниковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1789
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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