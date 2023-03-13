Бердникова (Таланова) Офимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Талановъ Григорий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бердниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бердниковъ Петръ
Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бердниковъ Антонъ
Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бердниковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Бердниковъ Игнатий
Смерть
1789