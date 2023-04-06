Талановъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талановъ Григорий

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Талановъ Никита

Мать: Таланова Устинья Васильева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Бердникова Офимья

Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Талановъ Яковъ

Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева

Куганакъ
Рождение ребёнка
1771

Сын: Талановъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева

Куганакъ
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева

Куганакъ
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева

Куганакъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таланова Авдотья Григорьева

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