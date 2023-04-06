Талановъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Талановъ Никита
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Бердникова Офимья
Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Талановъ Яковъ
Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева
Куганакъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Талановъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева
Куганакъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева
Куганакъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Таланова Авдотья Григорьева
Куганакъ
Бракосочетание
Неизвестно