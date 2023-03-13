Таланова Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Бердникова Офимья
Отец ребёнка: Талановъ Григорий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Талановъ Яковъ
Отец ребёнка: Талановъ Григорий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Талановъ Григорий
Куганакъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Талановъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Талановъ Григорий
Куганакъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Талановъ Григорий
Куганакъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Талановъ Григорий
Куганакъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Талановъ Григорий