Таланова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланова Авдотья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Бердникова Офимья

Отец ребёнка: Талановъ Григорий

Рождение ребёнка
1754

Сын: Талановъ Яковъ

Отец ребёнка: Талановъ Григорий

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Талановъ Григорий

Куганакъ
Рождение ребёнка
1771

Сын: Талановъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Талановъ Григорий

Куганакъ
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Талановъ Григорий

Куганакъ
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Талановъ Григорий

Куганакъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талановъ Григорий

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