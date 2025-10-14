Трубецкая (Ржевская) Дарья Матвеевна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкая (Ржевская) Дарья Матвеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1754, Москва, город федерального значения Москва

умерла После 1800

Мать
Ржевская (Сенявина) Федосья Наумовна15.05.1717 г.р.
Отец
Ржевский Матвей Васильевич01.08.1702 г.р.
Супруги
Трубецкой Александр Никитич08.06.1751 г.р.
Дети
Мещерская (Трубецкая) Елена Александровна11.12.1775 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Ржевский Матвей Васильевич

Мать: Ржевская (Сенявина) Федосья Наумовна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1770

Муж: Трубецкой Александр Никитич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.12.1775

Дочь: Мещерская (Трубецкая) Елена Александровна

Отец ребёнка: Трубецкой Александр Никитич

Смерть
После 1800

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