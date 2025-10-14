Трубецкая (Ржевская) Дарья Матвеевна
женский, родилась 1754, Москва, город федерального значения Москва
умерла После 1800
МатьРжевская (Сенявина) Федосья Наумовна15.05.1717 г.р.
ОтецРжевский Матвей Васильевич01.08.1702 г.р.
Супруги
Трубецкой Александр Никитич08.06.1751 г.р.
Дети
Мещерская (Трубецкая) Елена Александровна11.12.1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1770
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.1775
Дочь: Мещерская (Трубецкая) Елена Александровна
Отец ребёнка: Трубецкой Александр Никитич
Смерть
После 1800