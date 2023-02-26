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Евстафий Захаров

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: ?

Мать: ?

д.Хотеево
Бракосочетание
06.11.1802

Жена: Мария (Марфа) Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1809

Сын: Парфений Евстафиев

Мать ребёнка: Мария (Марфа) Алексеева

д.Хотеево
Смерть
Неизвестно
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