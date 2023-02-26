Евстафий Захаров
Место рожденияд.Хотеево
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1802
Жена: Мария (Марфа) Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1809
Сын: Парфений Евстафиев
Мать ребёнка: Мария (Марфа) Алексеева
д.Хотеево
Смерть
Неизвестно