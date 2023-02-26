Мария (Марфа) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марфа) Алексеева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Алексей

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1802

Муж: Евстафий Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1809

Сын: Парфений Евстафиев

Отец ребёнка: Евстафий Захаров

д.Хотеево
Смерть
Неизвестно
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