Мария (Марфа) Алексеева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1802
Муж: Евстафий Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1809
Сын: Парфений Евстафиев
Отец ребёнка: Евстафий Захаров
д.Хотеево
Смерть
Неизвестно