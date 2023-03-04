Shalkevich Sofya Jakimovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shalkevich Sofya Jakimovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1889

Дата смерти

13.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1918

Дочь: Yuliya

Отец ребёнка: Shalkevich Julian Kazimirovich

Рождение ребёнка
1918

Сын: Shalkevich Stanislav Yulianovich

Отец ребёнка: Shalkevich Julian Kazimirovich

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Shalkevich Julian Kazimirovich

Смерть
13.12.1982
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Минск, Минск
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