Shalkevich Sofya Jakimovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1889
Дата смерти13.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1918
Дочь: Yuliya
Отец ребёнка: Shalkevich Julian Kazimirovich
Рождение ребёнка
1918
Сын: Shalkevich Stanislav Yulianovich
Отец ребёнка: Shalkevich Julian Kazimirovich
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1982
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно