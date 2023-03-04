Shalkevich Julian Kazimirovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1918
Дочь: Yuliya
Мать ребёнка: Shalkevich Sofya Jakimovna
Рождение ребёнка
1918
Сын: Shalkevich Stanislav Yulianovich
Мать ребёнка: Shalkevich Sofya Jakimovna
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
польская война