Shalkevich Julian Kazimirovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shalkevich Julian Kazimirovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1918

Дочь: Yuliya

Мать ребёнка: Shalkevich Sofya Jakimovna

Рождение ребёнка
1918

Сын: Shalkevich Stanislav Yulianovich

Мать ребёнка: Shalkevich Sofya Jakimovna

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Shalkevich Sofya Jakimovna

Смерть
Неизвестно
польская война
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