Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Сенка Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1669
Сын: Еремка Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1670
Сын: Алёшка Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1672
Сын: Кондрашка Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Савельев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно