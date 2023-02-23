Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Сенка Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1669

Сын: Еремка Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1670

Сын: Алёшка Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1672

Сын: Кондрашка Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Савельев

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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