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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
СавелийДо 1651 г.р.
Дети
Сенка Савельев1667 г.р.
Еремка Савельев1669 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Савельев

Отец ребёнка: Савелий

Рождение ребёнка
1667

Сын: Сенка Савельев

Отец ребёнка: Савелий

Рождение ребёнка
1669

Сын: Еремка Савельев

Отец ребёнка: Савелий

Рождение ребёнка
1670

Сын: Алёшка Савельев

Отец ребёнка: Савелий

Рождение ребёнка
1672

Сын: Кондрашка Савельев

Отец ребёнка: Савелий

Смерть
Неизвестно

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