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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
СавелийДо 1651 г.р.
Дети
Сенка Савельев1667 г.р.
Еремка Савельев1669 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Савельев
Отец ребёнка: Савелий
Рождение ребёнка
1667
Сын: Сенка Савельев
Отец ребёнка: Савелий
Рождение ребёнка
1669
Сын: Еремка Савельев
Отец ребёнка: Савелий
Рождение ребёнка
1670
Сын: Алёшка Савельев
Отец ребёнка: Савелий
Рождение ребёнка
1672
Сын: Кондрашка Савельев
Отец ребёнка: Савелий
Смерть
Неизвестно