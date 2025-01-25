Урусов Александр Сергеевич
мужской, родился 03.02.1879, Москва, город федерального значения Москва
умер 13.04.1959, Канны
ОтецУрусов Сергей Иванович08.07.1849 г.р.
МатьУрусова (Высоцкая) Екатерина Александровна24.03.1847 г.р.
Супруги
Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна07.07.1884 г.р.
Дети
Урусов Владимир Александрович15.02.1902 г.р.
Урусова Лидия Александровна22.04.1904 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1879
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
15.02.1902
Сын: Урусов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна
Рождение ребёнка
22.04.1904
Дочь: Урусова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна
Рождение ребёнка
10.05.1907
Сын: Урусов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна
Рождение ребёнка
08.08.1909
Сын: Урусов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна
Смерть
13.04.1959