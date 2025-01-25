Урусов Александр Сергеевич 03.02.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусов Александр Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.02.1879, Москва, город федерального значения Москва

умер 13.04.1959, Канны

Отец
Урусов Сергей Иванович08.07.1849 г.р.
Мать
Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна24.03.1847 г.р.
Супруги
Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна07.07.1884 г.р.
Дети
Урусов Владимир Александрович15.02.1902 г.р.
Урусова Лидия Александровна22.04.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1879

Отец: Урусов Сергей Иванович

Мать: Урусова (Высоцкая) Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1901

Жена: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна

Рождение ребёнка
15.02.1902

Сын: Урусов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.04.1904

Дочь: Урусова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.05.1907

Сын: Урусов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Урусов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Урусова (Фон Блех) Мария Фёрдинандовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
13.04.1959

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