Рудаков Матвей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Розанова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Рудакова Матрена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
старший архивариус Вотчинного Департамента, коллежский асессор
Смерть
1861
Похороны
1861
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)