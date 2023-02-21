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Рудаков Матвей Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Розанова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Рудакова Матрена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Матрена Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
старший архивариус Вотчинного Департамента, коллежский асессор
Смерть
1861
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1861
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
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