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Лиходумовъ Николай

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1867

Отец: Лиходумовъ Леонтій (Левъ)

Мать: Лиходумова Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лиходумовъ Евстафий

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Лиходумовъ Степанъ

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1893

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Лиходумовъ Федоръ

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1899

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Лиходумовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиходумова Анастасия

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