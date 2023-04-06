Лиходумовъ Николай
Место рождения
Дата рождения28.11.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1867
Отец: Лиходумовъ Леонтій (Левъ)
Мать: Лиходумова Василиса
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лиходумовъ Евстафий
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Лиходумовъ Степанъ
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Рождение ребёнка
02.02.1893
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Рождение ребёнка
01.02.1895
Сын: Лиходумовъ Федоръ
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Рождение ребёнка
19.01.1897
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Рождение ребёнка
11.02.1899
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Лиходумовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Лиходумова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиходумова Анастасия