Борисенко Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Борисенко Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Борисенко Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Борисенко Ольга Романовна
Мать ребёнка: Борисенко Елизавета Иосифовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Борисенко Мария Романовна
Мать ребёнка: Борисенко Елизавета Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно