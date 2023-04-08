Борисенко Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Борисенко Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Борисенко Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Борисенко Ольга Романовна

Мать ребёнка: Борисенко Елизавета Иосифовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Борисенко Мария Романовна

Мать ребёнка: Борисенко Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенко Елизавета Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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